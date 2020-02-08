На Хаменеи и КСИР подали в суд

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы юристы требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).

По данным агентства, ответчиками по иску выступают сам Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В тексте иска содержится предположение, что крушение самолета было "намеренным и сознательным актом терроризма".

Имя ведущего истца не раскрывается, поскольку, как считают заявители, "для его иранской семьи будет создан риск вреда для здоровья или смерти со стороны иранского режима".