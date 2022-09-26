На грузинском КПП "Верхний Ларс" со стороны России стоит БТР с военными

На грузинском контрольно-пропускном пункте (КПП) "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с российскими военными, которые разворачивают блок-пост.

На грузинском контрольно-пропускном пункте (КПП) "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с российскими военными, которые разворачивают блок-пост.

Об этом передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

В очереди на въезд в Грузию не стихает паника – люди опасаются, что не будут пропускать мужчин, которые подпадают под мобилизацию.

Ранее российские СМИ со ссылкой на юриста и правозащитника Павела Чикова сообщили, что на КПП "Верхний Ларс" уже стали отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о частичной мобилизации, но случаи носили единичный характер.

Между тем появление военных может быть связано с желанием местных властей "навести порядок" на приграничной территории, сообщает грузинский сайт.

Сегодня глава Северной Осетии Сергея Меняйло заявил, что на трассе в сторону Грузии собираются "упорядочить движение". Он допустил, что для этого к полицейским может присоединиться Росгвардия.