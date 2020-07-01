Недалеко от таможенно-пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе прошла акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции потребовали открытия границ.

На акции участвовали граждане Грузии, работающие на сезонных работах в Турции.

Правительство Грузии обещало гражданам, работающим на сезонных работах за границей, компенсацию в размере 300 лари. Учатстники акции выражают недовольство указанной суммой.

Отметим, что из-за пандемии с 15 марта границы между странами закрыты.