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На грузино-турецкой границе задержан мужчина, перевозивший на своем теле 1100 пчел

На грузино-турецкой границе задержан мужчина, перевозивший на своем теле 1100 пчел На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тыс. пчел.
В регионе
28 октября 2022 г. 17:44
На грузино-турецкой границе задержан мужчина, перевозивший на своем теле 1100 пчел

На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тыс. пчел.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ.

Турецкие пограничники заметили что-то подозрительное, когда мужчина проходил через рентгеновский сканер и металлодетектор. Выяснилось, что на теле у него пояс с небольшими коробочками, в которых были пчелы.

Мужчина был задержан турецкими таможенниками во время пересечения границы. Он ехал из Грузии в Турцию. Пчелы были помещены в маленьких деревянных коробках, привязанных к телу.

Также в машине мужчины нашли более 100 кг каштанового меда, который был спрятан в контейнере в топливном баке.

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Версия на английском языке Man carrying 1,100 bees on his body detained on Georgian-Turkish border

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