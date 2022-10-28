На грузино-турецкой границе задержан мужчина, перевозивший на своем теле 1100 пчел

На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тыс. пчел.

На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тыс. пчел.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ.

Турецкие пограничники заметили что-то подозрительное, когда мужчина проходил через рентгеновский сканер и металлодетектор. Выяснилось, что на теле у него пояс с небольшими коробочками, в которых были пчелы.

Мужчина был задержан турецкими таможенниками во время пересечения границы. Он ехал из Грузии в Турцию. Пчелы были помещены в маленьких деревянных коробках, привязанных к телу.

Также в машине мужчины нашли более 100 кг каштанового меда, который был спрятан в контейнере в топливном баке.