​На грузино-турецкой границе открыт новый таможенно-пропускной пункт

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ На грузино-турецкой границе открылся новый автомобильный таможенно-пропускной пункт "Карцахи".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, параллельно с турецкой стороны открыт таможенно-пропускной пункт "Акташ-Чилдыр".

На границе состоялось совместное праздничное мероприятие в связи с открытием ТПП. В мероприятии участвовали министр финансов Грузии Нодар Хадури, министр по таможенным вопросам и торговли Турции Дженаф Ашджи, а также другие высокопоставленные гости из Турции и Грузии.

Было отмечено, что новый ТПП обеспечит комфортное и быстрое обслуживание пассажиров, разгрузку ТПП "Сарпи" и "Вале", улучшение пограничной политики, пропускная способность таможни составит не менее 500-600 машин и 10 тыс. пассажиров в сутки, создание новых рабочих мест и дополнительных источников доходов.

Сегодня же грузино-турецкую границу на указанном участке пересекли грузовые автомобили и граждане.