На грузино-российской границе прогремел взрыв, один пограничник погиб, четверо пострадали

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На дагестанском участке грузино-российской границы произошел взрыв. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, погиб один грузинский пограничник и четверо пострадали.

По данным пограничного департамента, инцидент произошел в пятом управлении, предположительно, в результате взрыва газового баллона.

По информации руководителя Ожогового центра Гуга Кашибадзе, двое пограничников в тяжелом состоянии доставлены в их центр и им проводятся соответствующие процедуры.