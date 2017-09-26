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    На грузино-российской границе прогремел взрыв, один пограничник погиб, четверо пострадали

    Инцидент произошел, предположительно, в результате взрыва газового баллона
    © FB / Ministry of Finance of Georgia

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На дагестанском участке грузино-российской границы произошел взрыв. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, погиб один грузинский пограничник и четверо пострадали.

    По данным пограничного департамента, инцидент  произошел в пятом управлении, предположительно, в результате взрыва газового баллона.

    По информации руководителя Ожогового центра Гуга Кашибадзе, двое пограничников в тяжелом состоянии доставлены в их центр и им проводятся соответствующие процедуры.

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