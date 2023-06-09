На границе Турции с Сирией задержана особа опасная террористка PKK/YPG

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) задержали на границе с Сирией особо опасную террористку YPG (сирийское крыло PKK) Хелин Ишенме.

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) задержали на границе с Сирией особо опасную террористку YPG (сирийское крыло PKK) Хелин Ишенме.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным источников в структурах безопасности Турции, Ишенме, орудовавшая в Сирии по позывным Sterk/Amara и Amed/Sena, была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы.

Она примкнула к преступной организации в 2016 году.

Террористка передана правоохранительным органам Турции.

В 2017 году суд турецкого города Диярбакыр выдал ордер на ее арест, признав причастной к вооруженной террористической организации.