На границе Турции и Греции арестованы двое немецких журналистов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Греческие полицейские арестовали двух немецких журналистов в запретной пограничной зоне в Эвросе на границе с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Business Standard.

Журналисты - 31-летний мужчина и 33-летняя женщина - задержаны возле деревни Пранги в районе Дидимотихо, для нахождения в котором требуется разрешение военных властей.

Журналисты утверждают, что работают на немецкий телеканал ARD и находились в Эвросе, чтобы снять репортаж о турках, которые тайно возвращаются из Германии на родину через реку Эврос.

По их словам, они запросили разрешение, но начали работать, не получив ответ.