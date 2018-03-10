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    На границе Турции и Греции арестованы двое немецких журналистов

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Греческие полицейские арестовали двух немецких журналистов в запретной пограничной зоне в Эвросе на границе с Турцией.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Business Standard.

    Журналисты - 31-летний мужчина и 33-летняя женщина - задержаны возле деревни Пранги в районе Дидимотихо, для нахождения в котором требуется разрешение военных властей.

    Журналисты утверждают, что работают на немецкий телеканал ARD и находились в Эвросе, чтобы снять репортаж о турках, которые тайно возвращаются из Германии на родину через реку Эврос.

    По их словам, они запросили разрешение, но начали работать, не получив ответ.

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