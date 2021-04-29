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На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба, двое ранены

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба, двое ранены Два гражданина Таджикистана получили огнестрельные ранения в результат конфликта с жителями Кыргызстана
В регионе
29 апреля 2021 г. 13:47
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба, двое ранены

Два гражданина Таджикистана получили огнестрельные ранения в результат конфликта с жителями Кыргызстана в Исфаринском районе Согдийской области.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Два гражданина Таджикистана, жители кишлака Сомониен джамоата Чоркух города Исфара Согдийской области получили огнестрельные ранения в результате конфликта с жителями кишлака Кок-Таш Баткенского района Баткенской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со стороны граждан Кыргызстана в 11.45 местного времени был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону граждан Таджикистана, в результате стрельбы 31-летний Окил Амаков, житель кишлака Сомониён получил ранение в голову и доставлен в центральную больницу города Исфары. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Кроме него, в результате обстрела с кыргизской стороны пострадал 30-летний житель махаллы Сомониён Саттор Самадов получивший множественные ранения в руку и ногу. Он также был госпитализирован в центральную больницу города Исфары, его состояние оценивается как средней тяжести.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана в свою очередь обвинил таджикских пограничников в стрельбе из пулеметов и минометов на границе.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan-Qırğızıstan sərhədində atışma baş verib, 2 nəfər yaralanıb

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