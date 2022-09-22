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На границе с Грузией наблюдались огромные очереди из желающих покинуть РФ

На границе с Грузией наблюдались огромные очереди из желающих покинуть РФ На фоне объявленной в России частичной мобилизации на российско-грузинской границе накануне вечером образовались пробки из легковых машин на КПП "Верхний Ларс".
В регионе
22 сентября 2022 г. 12:47
На границе с Грузией наблюдались огромные очереди из желающих покинуть РФ

На фоне объявленной в России частичной мобилизации на российско-грузинской границе накануне вечером образовались пробки из легковых машин на КПП "Верхний Ларс".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в соцсетях очевидцы делились видео и публикациями.

Сообщается, что наблюдались 6-часовые пробки, но все же выехать из страны возможно. Желающие пересечь границу пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее.

"Открыта (граница), все с натяжкой. Проверяют и допрашивают мужчин, граждан РФ, но отпускают", - пишут пользователи соцсетей.

Отметим, что граждане РФ, подпадающие под мобилизацию, вчера также пытались выехать из страны, скупая авиабилеты в Стамбул, Баку, Ереван и другие соседние страны, не требующие виз для въезда.

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Версия на английском языке Huge queues of people wishing to leave Russia observed at border with Georgia

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