На границе с ЕС в российском регионе развернули призывные пункты

В Псковской области на границе с Евросоюзом (Эстонией и Латвией) развернули мобильные призывные пункты.

В Псковской области на границе с Евросоюзом (Эстонией и Латвией) развернули мобильные призывные пункты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил губернатор российского региона Михаил Ведерников.

По его словам, на границе с ЕС наблюдается большое скопление людей. Границу пытаются пересечь люди призывного возраста, а также те, кто пытается вывести из страны валюту сверх установленных норм и запрещенные товары.

"Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе. Но наплыв людей очень большой", - написал он.