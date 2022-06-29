На границе с Афганистаном погиб иранский пограничник

Иранский пограничник погиб в столкновении с боевиками на границе с Афганистаном.
Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.
Это произошло 28 июня вечером в приграничной зоне района Гильменд иранской провинции Систана и Белуджистан. В столкновении участвовали по нескольку человек с обеих сторон.
Гильменд расположен в 240 км к северу от Захедана, столицы Систана и Белуджистана, по соседству с афганской провинцией Нимроз.
Контролирующее Афганистан движение "Талибан" пока не комментировало эту информацию.