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На границе с Афганистаном погиб иранский пограничник

На границе с Афганистаном погиб иранский пограничник Иранский пограничник погиб в столкновении с боевиками на границе с Афганистаном.
В регионе
29 июня 2022 г. 09:33
На границе с Афганистаном погиб иранский пограничник

Иранский пограничник погиб в столкновении с боевиками на границе с Афганистаном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

Это произошло 28 июня вечером в приграничной зоне района Гильменд иранской провинции Систана и Белуджистан. В столкновении участвовали по нескольку человек с обеих сторон.

Гильменд расположен в 240 км к северу от Захедана, столицы Систана и Белуджистана, по соседству с афганской провинцией Нимроз.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" пока не комментировало эту информацию.

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