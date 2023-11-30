На границе России и Грузии простаивают около 3,4 тыс. грузовиков

Порядка 3,4 тыс. грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой.

Порядка 3,4 тыс. грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что 250 автомобилей в "зеленой зоне" и на проезд "Верхнего Ларса" у них есть 12 часов. Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 3 380 грузовых машин.

Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы для большегрузов было запрещено 26 ноября вечером из-за снегопада и низкой температуры.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.