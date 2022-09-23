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На границе РФ с Грузией образовалась очередь из 2 тыс. легковых машин

На границе РФ с Грузией образовалась очередь из 2 тыс. легковых машин Порядка 2 тыс. легковых машин скопилось перед пунктом пропуска на границе России с Грузией из числа желающих выехать из РФ.
В регионе
23 сентября 2022 г. 21:25
На границе РФ с Грузией образовалась очередь из 2 тыс. легковых машин

Порядка 2 тыс. легковых машин скопилось перед пунктом пропуска на границе России с Грузией из числа желающих выехать из РФ.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"На территории республики Северная Осетия - Алания наблюдается значительное скопление порядка 2 000 единиц легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия - Алания и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс", - говорится в заявлении.

Согласно данным на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, количество желающих выехать из РФ выросло за последние три дня. 20 сентября на 06:00 мск (07:00 – бакинское время) очереди из легковых машин перед пунктом пропуска на российской стороне не было зафиксировано. Всего на эту дату было оформлено за сутки 1 353 машины. 21 сентября на 06:00 мск (07:00 – бакинское время) перед пунктом пропуска находилось уже 50 легковых машин, было оформлено 1 261 единица транспорта на выезд из России.

По данным сайта codd15.ru по отслеживанию электронной очереди для желающих выехать по Военно-Грузинской дороге из России, число большегрузного транспорта составляет в настоящее время 1 231 единицу. Водители грузового автотранспорта передвигаются согласно электронной очереди.

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