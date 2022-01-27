На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Погранслужба Кыргызстана

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Погранслужба Кыргызстана.

Ранее ПС Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщала о напряженной обстановке на участке границы с Таджикистаном.

"По состоянию на 18:30 27 января обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в период с 17:30 до 18:00 сотрудники погранвойск ГКНБ Таджикистана "в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района".

На место выехали начальник управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров. "Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы", - подчеркивает ведомство.