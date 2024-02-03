На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Кыргызстана и Китая.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Кыргызстана и Китая.

Как передает Report, об этом Институт сейсмологии Кыргызстана.

Подземные толчки произошли в 14:36 в субботу. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры из-за географической близости ощущались и на территории Кыргызстана. В ближайших к эпицентру кыргызских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 3,5 до 3 баллов.