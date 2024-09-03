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Пропавший на границе Приангарья с Бурятией вертолет найден, есть пострадавшие

Пропавший на границе Приангарья с Бурятией вертолет найден, есть пострадавшие Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией, найден.
В регионе
3 сентября 2024 г. 11:59
Пропавший на границе Приангарья с Бурятией вертолет найден, есть пострадавшие

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией, найден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре поиска и спасения.

На борту вертолета, который, предположительно, потерпел крушение, пострадали два человека.

11.52

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства потери связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск - Орлик", - говорится в сообщении.

Позже в центре поиска и спасения сообщили, что вертолет, предположительно, потерпел крушение. На борту находились шесть человек.

По данному факту проводится проверка по признакам преступления статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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