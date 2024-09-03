Пропавший на границе Приангарья с Бурятией вертолет найден, есть пострадавшие

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией, найден.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре поиска и спасения.
На борту вертолета, который, предположительно, потерпел крушение, пострадали два человека.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства потери связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск - Орлик", - говорится в сообщении.
Позже в центре поиска и спасения сообщили, что вертолет, предположительно, потерпел крушение. На борту находились шесть человек.
По данному факту проводится проверка по признакам преступления статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.