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На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сейсмологический центр Ирана.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в провинции Западный Азербайджан в 22 километрах от населенного пункта Катур на глубине 10 километров и в 139 километрах от Тебриза - крупнейшего города провинции и его административного центра.\Толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени.
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