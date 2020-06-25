На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сейсмологический центр Ирана.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в провинции Западный Азербайджан в 22 километрах от населенного пункта Катур на глубине 10 километров и в 139 километрах от Тебриза - крупнейшего города провинции и его административного центра.\Толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени.
На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3На границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
https://report.az/storage/news/9c62ab97c4efc5b5709ace697cd017a2/4b56d8b2-ab81-4def-8ac8-6484ea61f002_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества 25 июня, 2020 / 15:19
- Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч 25 июня, 2020 / 14:37
- Лукашенко: Идет вмешательство извне в наши выборы 25 июня, 2020 / 14:09
- В Армении число новых случаев COVID-19 превысило 770 за сутки 25 июня, 2020 / 11:07
- Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 40 тыс. 25 июня, 2020 / 10:21
- Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 917 25 июня, 2020 / 10:11
- В Кыргызстане могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса 25 июня, 2020 / 09:43
- В населенном азербайджанцами грузинском селе ожидается отмена карантина 24 июня, 2020 / 16:52
- Еще два армянских депутата сообщили о заражении COVID-19 24 июня, 2020 / 16:50
- Президент Кыргызстана уйдет на самоизоляцию, в его делегации выявлен COVID-19 24 июня, 2020 / 14:44