На границе Беларуси с ЕС образовался затор из 2 тыс. фур

Около 1 910 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза на границе.

Около 1 910 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза на границе.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК).

По информации ГПК, самая сложная обстановка - на литовском направлении: в "Котловке" стоят 110 машин, в "Каменном Логе" - 700, в "Бенякони" - 630, в "Привалке" - 200.

В латвийском направлении действует один пункт пропуска - "Григоровщина". Там скопилось на выезд 230 фур.

На белорусско-польской границе очередь есть только в "Козловичах" - 40 машин.