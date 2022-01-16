На горнолыжном курорте в Турции нашли тело члена-координатора ООН

Тело Майкла Крифта, гражданина Канады и координатора ООН, было обнаружено спасателями на турецком горнолыжном курорте Эрджиес.

Тело Майкла Крифта, гражданина Канады и координатора ООН, было обнаружено спасателями на турецком горнолыжном курорте Эрджиес.

Как передает Report, об этом сообщает Hürriyet .

Согласно информации, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес.

"Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН", - пишет издание.