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На горнолыжном курорте в Турции нашли тело члена-координатора ООН

На горнолыжном курорте в Турции нашли тело члена-координатора ООН Тело Майкла Крифта, гражданина Канады и координатора ООН, было обнаружено спасателями на турецком горнолыжном курорте Эрджиес.
В регионе
16 января 2022 г. 22:27
На горнолыжном курорте в Турции нашли тело члена-координатора ООН

Тело Майкла Крифта, гражданина Канады и координатора ООН, было обнаружено спасателями на турецком горнолыжном курорте Эрджиес.

Как передает Report, об этом сообщает Hürriyet.

Согласно информации, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес.

"Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН", - пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin əlaqələndirici üzvünün meyiti Türkiyədə dağ-xizək kurortunda tapılıb

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