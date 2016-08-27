 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На газозаправочной станции в Армении прогремел взрыв

    В результате взрыва погиб водитель Жигулей

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Армении на газозаправочной станции в селе Каракерт Армавирской области прогремел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, взрыв произошел в ночь на 27 августа на газозаправочной "Норапат АК". 

    Взрыв произошел во время заправки баллона автомобиля "ВАЗ-2101". В результате взрыва погиб водитель "Жигулей". 

    Работник станции получил травмы ног. Пострадавший госпитализирован в медцентр "Эребуни". Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi