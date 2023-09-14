На Экономическом форуме в Душанбе ЦА назвали самым быстроразвивающимся регионом

Такими высокими темпами роста взаимной торговли, как у стран Центральной Азии (ЦА), не может похвастаться ни один из других регионов мира.

Такими высокими темпами роста взаимной торговли, как у стран Центральной Азии (ЦА), не может похвастаться ни один из других регионов мира.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом заявил министр инноваций, промышленности и торговли Узбекистана Джамшид Кучкаров в ходе Экономического форума на тему "Цифровая экономика, цифровая торговля и инновации".

По его словам, за последние годы значительно вырос совокупный показатель ВВП государств региона - свыше 400 млрд долларов.

Министр выразил уверенность в том, что благодаря имеющемуся потенциалу регион считается новым надежным партнером на мировом рынке.

Форум приурочен к Пятой консультативной встрече глав государств региона и очередному заседанию Совета лидеров стран-учредителей Международного фонда спасения Арала. Встреча лидеров ЦА состоится 14-15 сентября.