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На двух украинских АЭС зафиксировали незначительные толчки после землетрясения в Турции

На двух украинских АЭС зафиксировали незначительные толчки после землетрясения в Турции Незначительные толчки, вызванные землетрясением в Турции, были зафиксированы на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.
В регионе
8 февраля 2023 г. 20:07
На двух украинских АЭС зафиксировали незначительные толчки после землетрясения в Турции

Незначительные толчки, вызванные землетрясением в Турции, были зафиксированы на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщил украинский государственный концерн "Энергоатом".

"Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южной АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как проинформировали в компании, оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС в Украине. "В режиме реального времени Главный центр специального контроля отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций", - указали в "Энергоатоме".

По данным концерна, все АЭС, расположенные в стране, проектировались с учетом сейсмической активности региона, и при выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции способны выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

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