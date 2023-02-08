На двух украинских АЭС зафиксировали незначительные толчки после землетрясения в Турции

Незначительные толчки, вызванные землетрясением в Турции, были зафиксированы на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Незначительные толчки, вызванные землетрясением в Турции, были зафиксированы на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Как передает Report , об этом сообщил украинский государственный концерн "Энергоатом".

"Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южной АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как проинформировали в компании, оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС в Украине. "В режиме реального времени Главный центр специального контроля отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций", - указали в "Энергоатоме".

По данным концерна, все АЭС, расположенные в стране, проектировались с учетом сейсмической активности региона, и при выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции способны выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.