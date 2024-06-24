О нас

На дороге Киранц-Ачаркут в рамках делимитации будут проведены взрывные работы

На дороге Киранц-Ачаркут в рамках делимитации будут проведены взрывные работы Взрывные работы будут проведены на дороге Киранц (Гюней) - Ачаркут в Тавушской области Армении.
В регионе
24 июня 2024 г. 12:08
На дороге Киранц-Ачаркут в рамках делимитации будут проведены взрывные работы

Взрывные работы будут проведены на дороге Киранц (Гюней) - Ачаркут в Тавушской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Дорожный департамент.

"24 июня в 14:00 в связи с дорожно-строительными работами на дороге Киранц-Ачаркут будут проведены взрывные работы", - говорится в сообщении.

Дорога через Ачаркут станет альтернативным путем для поездок в село Киранц, после того как в рамках делимитации границы дорожный мост на въезде в населенный пункт будет передан Азербайджану.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Blasting works to commence on Kirants-Acharkut road amid border delimitation
Версия на азербайджанском языке Delimitasiya çərçivəsində Kirants-Açarkut yolunda partlayış işləri aparılacaq

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi