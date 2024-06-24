На дороге Киранц-Ачаркут в рамках делимитации будут проведены взрывные работы

Взрывные работы будут проведены на дороге Киранц (Гюней) - Ачаркут в Тавушской области Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Дорожный департамент.
"24 июня в 14:00 в связи с дорожно-строительными работами на дороге Киранц-Ачаркут будут проведены взрывные работы", - говорится в сообщении.
Дорога через Ачаркут станет альтернативным путем для поездок в село Киранц, после того как в рамках делимитации границы дорожный мост на въезде в населенный пункт будет передан Азербайджану.