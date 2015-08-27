​На дороге Игдыр-Нахчыван террористы напали на полицейских

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Террористы ПКК напали на полицейских недалеко от села Ташбурун между автомобильной дорогой Игдыр-Нахчыван и погранично-пропускным пунктом Дильуджу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент зарегистрирован в районе Гарагойунлу провинции Игдыра.

Направляющиеся на микроавтобусе из Игдыра в Дильуджу шестеро полицейских подверглись нападению террористов близ Ташбуруна. В результате инцидента один страж правопорядка был ранен. После ответного огня террористы скрылись.

Полиция приступила к широкомасштабной операции по задержанию террористов.

Раненый полицейский госпитализирован.