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За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак ВС РФ

За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак ВС РФ ВС РФ ведут интенсивный огонь по всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком, Слобожанском и Пивденнобужском оперативных районах. Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Донецком оперативном округе, а именно под
В регионе
24 мая 2022 г. 09:11
За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак ВС РФ

ВС РФ ведут интенсивный огонь по всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком, Слобожанском и Пивденнобужском оперативных районах. Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Донецком оперативном округе, а именно под Лисичанском и Сеевьедонецком.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, на Волынском и Полисском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

"Российская армия нанесла авиаудар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белопилля Сумской области.

На харьковском направлении группировка российской противника фокусирует свои усилия на удержании позиций и улучшении тактического положения. В частности, противник проводит штурмовые работы с целью закрепления западной и северной окраины села Терново.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции по окружению городов Лисичанск и Сеедонецк с последующим выходом к административной границе Луганской области.

На Авдеевском, Курахевском и Новопавловском направлениях противник обстрелял наши подразделения из артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении российские войска усиливают группировки войск для возобновления наступательных действий в направлении Василовка - Камянское. Провести перегруппировку.

На Южнобухском направлении противник продолжает сосредоточивать свои усилия на сохранении оккупированных границ.

За последние сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито шестнадцать атак противника, уничтожено восемь танков, двадцать две единицы боевых бронированных машин и одна машина противника.

Авиационные подразделения ВВС и ПВО Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, крылатую ракету РФ и тридцать боевых бронированных машин", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на английском языке Ukraine repulses 16 attacks of Russian forces in Donetsk, Luhansk directions
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı cəbhədəki son durumu açıqlayıb

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