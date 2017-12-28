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    На дискотеке в Кыргызстане около 100 школьников отравились угарным газом

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На севере Кыргызстана около 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В селе Кегеты ученики 7-8 классов средней школы решили устроить дискотеку в спортивном зале. В связи с отключением электроэнергии они попытались провести дискотеку и использовать электрический генератор, в результате чего клубы дыма заполнили спортзал.

    Как сообщил директор Чуйской территориальной больницы Нурбек Абдрахманов, всего поступило 75 пострадавших, четверо из них учителя.

    Отмечается, что шестеро детей находятся в отделении реанимации.

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