На дискотеке в Кыргызстане около 100 школьников отравились угарным газом

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На севере Кыргызстана около 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В селе Кегеты ученики 7-8 классов средней школы решили устроить дискотеку в спортивном зале. В связи с отключением электроэнергии они попытались провести дискотеку и использовать электрический генератор, в результате чего клубы дыма заполнили спортзал.

Как сообщил директор Чуйской территориальной больницы Нурбек Абдрахманов, всего поступило 75 пострадавших, четверо из них учителя.

Отмечается, что шестеро детей находятся в отделении реанимации.