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На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке, прокуратура начала проверку.
В регионе
30 октября 2021 г. 10:45
На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке, прокуратура начала проверку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте прокуратуры Чукотского АО.

"В селе Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа около 23 часов 40 минут 29 октября произошёл пожар в жилом доме, в котором погибли четверо несовершеннолетних детей, 2020, 2018, 2017 и 2015 годов рождения, и двое взрослых... Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа", - говорится в сообщении.

Добавляется, что причина пожара устанавливается, на место происшествия запланирован вылет прокурора района и представителей правоохранительных органов.

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