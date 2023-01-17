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На бывшего замглавы Генштаба ВС Армении завели дело о незаконном обогащении

На бывшего замглавы Генштаба ВС Армении завели дело о незаконном обогащении Следственный комитет (CК) Армении возбудил уголовное дело против бывшего замначальника Генштаба, экс-заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов, подлежащих декларированию.
В регионе
17 января 2023 г. 15:34
На бывшего замглавы Генштаба ВС Армении завели дело о незаконном обогащении

Следственный комитет (CК) Армении возбудил уголовное дело против бывшего замначальника Генштаба, экс-заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов, подлежащих декларированию.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Отмечается, что в период с 2014 по 2020 годы Багманян был обязан регулярно представлять декларации о доходах. За отчетный период его личные счета пополнялись денежными средствами, размер которых превышал его законные доходы, и увеличение средств не фиксировалось в декларациях.

На основании полученных фактов в главном военном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов.

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