На бывшего замглавы Генштаба ВС Армении завели дело о незаконном обогащении

Следственный комитет (CК) Армении возбудил уголовное дело против бывшего замначальника Генштаба, экс-заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов, подлежащих декларированию.

Следственный комитет (CК) Армении возбудил уголовное дело против бывшего замначальника Генштаба, экс-заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов, подлежащих декларированию.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Отмечается, что в период с 2014 по 2020 годы Багманян был обязан регулярно представлять декларации о доходах. За отчетный период его личные счета пополнялись денежными средствами, размер которых превышал его законные доходы, и увеличение средств не фиксировалось в декларациях.

На основании полученных фактов в главном военном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов.