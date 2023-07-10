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На борту самолета Москва-Ереван скончалась пассажирка

На борту самолета Москва-Ереван скончалась пассажирка Пассажирка рейса Москва-Ереван, 60-летняя Амалия П., скончалась на борту самолета.
В регионе
10 июля 2023 г. 13:28
На борту самолета Москва-Ереван скончалась пассажирка

Пассажирка рейса Москва-Ереван, 60-летняя Амалия П., скончалась на борту самолета.

Как передает Report, об этом сообщили Sputik-Армения в пресс-службе полиции МВД страны.

Отмечается, что в районе 01:15 в отделение полиции из аэропорта "Звартноц" поступил звонок. Сообщалось, что состояние пассажирки рейса Москва-Ереван резко ухудшилось. Была констатирована ее смерть.

На место выехала оперативно-следственная группа. При внешнем осмотре на теле следов насилия не было обнаружено.

Ведется предварительное следствие.

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