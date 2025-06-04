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На борту рейса Санкт-Петербург-Якутск произошло задымление из-за пауэрбанка

На борту рейса Санкт-Петербург-Якутск произошло задымление из-за пауэрбанка На борту самолета российской авиакомпании "Якутия", следовавшего рейсом ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург-Якутск, произошло задымление в салоне.
В регионе
4 июня 2025 г. 05:47
На борту рейса Санкт-Петербург-Якутск произошло задымление из-за пауэрбанка

На борту самолета российской авиакомпании "Якутия", следовавшего рейсом ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург-Якутск, произошло задымление в салоне.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, причиной инцидента стало короткое замыкание пауэрбанка, находившегося в ручной клади одного из пассажиров. В результате частично оплавилось ковровое покрытие.

Инцидент произошел 4 июня во время полета. Благодаря оперативной реакции бортпроводников и пассажиров источник задымления удалось быстро устранить. Никто не пострадал. Самолет благополучно продолжил маршрут и приземлился в аэропорту Якутска.

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