На борту пассажирского парома в Балтийском море произошел пожар

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На борту литовского пассажирского парома в Балтийском море произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Идет спасательная операция, это литовский паром, 335 человек на нем, произошел взрыв в машинном отделении, пожар потушен. Судно без хода находится в дрейфе к месту аварии, сосредотачиваются другие суда", - сказал глава калининградского морского спасательно-координационного центра Андрей Пермяков.

По его словам, к парому, находящемуся в 65 милях от Северного мола в Балтийске (Калининградская область), направлены в общей сложности восемь судов и кораблей России, Литвы, Польши.

Всего на борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа. Паром следовал из Клайпеды в Швецию под флагом Литвы.