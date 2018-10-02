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    На борту пассажирского парома в Балтийском море произошел пожар

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На борту литовского пассажирского парома в Балтийском море произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Идет спасательная операция, это литовский паром, 335 человек на нем, произошел взрыв в машинном отделении, пожар потушен. Судно без хода находится в дрейфе к месту аварии, сосредотачиваются другие суда", - сказал глава калининградского морского спасательно-координационного центра Андрей Пермяков. 

    По его словам, к парому, находящемуся в 65 милях от Северного мола в Балтийске (Калининградская область), направлены в общей сложности восемь судов и кораблей России, Литвы, Польши.

    Всего на борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа. Паром следовал из Клайпеды в Швецию под флагом Литвы.

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