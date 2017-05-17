На блокировку российских сайтов в Украине потребуется миллиард долларов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На реализацию указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении ряда российских сайтов потребуется порядка миллиарда долларов США и порядка двух лет времени. Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

По словам Федиенко, власти собираются блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой они располагаются, а также и другие не попавшие под санкции платформы. "Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", — отметил он.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Под запрет попали "ВКонтакте" и "Одноклассники". Более того, заблокированы оказались все сервисы "Яндекса", ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "Звезда", "НТВ-Плюс", ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.