На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли массовое захоронение

Останки 18 человек обнаружили во время строительных работ в окрестностях Махачкалы.

Останки 18 человек обнаружили во время строительных работ в окрестностях Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Специалисты извлекли из земли 18 скелетов, у подавляющего большинства повреждены черепа, что с высокой долей вероятности свидетельствует об убийстве. Предположительно, рабочие наткнулись на расстрельное место.

"Предварительно, это останки 30-х годов XX века. По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями организована проверка", - сообщили в республиканском управлении СК РФ.