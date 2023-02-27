О нас

На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли массовое захоронение

На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли массовое захоронение Останки 18 человек обнаружили во время строительных работ в окрестностях Махачкалы.
В регионе
27 февраля 2023 г. 18:30
На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли массовое захоронение

Останки 18 человек обнаружили во время строительных работ в окрестностях Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Специалисты извлекли из земли 18 скелетов, у подавляющего большинства повреждены черепа, что с высокой долей вероятности свидетельствует об убийстве. Предположительно, рабочие наткнулись на расстрельное место.

"Предварительно, это останки 30-х годов XX века. По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями организована проверка", - сообщили в республиканском управлении СК РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi