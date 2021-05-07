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На азербайджано-грузинской границе реконструируется таможенный пункт

На азербайджано-грузинской границе реконструируется таможенный пункт "В то же время это внесет значительный вклад в развитие международных перевозок через Грузию и Азербайджан"
В регионе
7 мая 2021 г. 13:49
На азербайджано-грузинской границе реконструируется таможенный пункт

Продолжаются интенсивные работы по строительству новой инфраструктуры на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи", расположенном на грузино-азербайджанской границе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве финансов Грузии.

Заместитель начальника налоговой службы Владимир Хундадзе и руководитель таможенной службы Зураб Сичинава ознакомились с восстановительными работами на месте.

В рамках проекта будет построено 6 выходов, оснащенных специальным современным оборудованием для таможенного контроля грузовых, пассажирских и легковых автомобилей. Работы охватывают площадь в 21 тыс. кв. м. Территория будет полностью отремонтирована, проложены новые подземные коммуникации, дренажная система, новое дорожное покрытие, установлены приборы освещения. К восстановительным работам привлечены 40 граждан. На пункте, который планируется сдать в эксплуатацию через полгода, будут работать 35 таможенников.

З.Сичинава отметил, что развитие таможенной инфраструктуры является одним из главных приоритетов для Грузии. По его словам, новая инфраструктура позволит пассажирам комфортно и быстро получать услуги, а также позволит сократить интенсивный грузо- и пассажиропоток "Красного моста": "Ввод в эксплуатацию обновленного таможенного пункта поспособствует социально-экономическому развитию региона, также увеличит транзитный поток страны и обеспечит занятость местных жителей. В то же время это внесет значительный вклад в развитие международных перевозок через Грузию и Азербайджан".

Реконструируемый пункт "Лагодехи" будет в течение дня обслуживать около 600 грузовых автомобилей и 10 тыс. пассажиров.

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Версия на английском языке ФотоCustoms checkpoint on Georgian-Azerbaijani border reconstructed
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan-Azərbaycan sərhədindəki gömrük məntəqəsi yenidən qurulur

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