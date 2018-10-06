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    На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером на приграничной с Азербайджаном территории Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, землетрясение было зафиксировано вечером в регионе Кахетия на востоке Грузии. 

    По данным сейсмологов, подземные толчки были отмечены в 18:48 по бакинскому времени в 6 км от села Земо Халацани (близ границы с Азербайджаном).

    Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 40 км.

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