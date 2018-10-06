На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером на приграничной с Азербайджаном территории Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, землетрясение было зафиксировано вечером в регионе Кахетия на востоке Грузии.

По данным сейсмологов, подземные толчки были отмечены в 18:48 по бакинскому времени в 6 км от села Земо Халацани (близ границы с Азербайджаном).

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 40 км.