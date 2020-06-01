​На автозаправке в Тбилиси произошел взрыв

На улице Элгуджи Амашукели в столице Грузии Тбилиси сегодня вечером произошел взрыв и пожар на газозаправочной станции.

Как передает Report со ссылкой на грузинскую прессу, об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

В результате взрыва телесные повреждения получил один человек, он доставлен в больницу.

Находящийся на месте взрыва глава тбилисского управления Службы ЧС Отар Кереселидзе сообщил журналистам, что пострадавший мужчина был контактным, он получил повреждения средней тяжести.

Взрывной волной выбило стекла в домах и зданиях, расположенных возле заправки. Также на месте возник пожар, для тушения которого было мобилизовано шесть пожарно-спасательных групп. Пожар уже локализован. О причинах происшедшего пока не сообщается.

По данным с места событий, после взрыва возле газозаправочной станции произошел инцидент – ссора между проживающим по соседству мужчиной и представителями правоохранительных органов. В итоге мужчину вывели с территории, где произошел пожар.

Жильцы улицы Амашукели заявляют, что газозаправочная станция расположена слишком близко от жилых домов, по поводу чего они неоднократно протестовали и просили перенести заправку.