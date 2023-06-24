На автодороге из Ростова в Москву размещена военная техника

На ведущей из Ростова автодороге М-4 "Дон" при подъезде к Москве размещена военная техника, установлены бетонные заграждения.

На ведущей из Ростова автодороге М-4 "Дон" при подъезде к Москве размещена военная техника, установлены бетонные заграждения.

Как сообщает российское бюро Report, военные и полицейские осуществляют проверки транспортных средств, следующих в столицу России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии движения на въезд и выезд из Москвы. По его словам, затруднения с движением транспорта возникают в связи с усилением мер по проведению проверок.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону и в Воронеже.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.