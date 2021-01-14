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На армянском рынке продаются напитки азербайджанского производства

На армянском рынке продаются напитки азербайджанского производства В социальной сети появились фотографии производимых в Азербайджане соков, безалкогольных напитков и другой продукции на армянском рынке.
В регионе
14 января 2021 г. 20:53
На армянском рынке продаются напитки азербайджанского производства

В социальной сети появились фотографии производимых в Азербайджане соков, безалкогольных напитков и другой продукции на армянском рынке.

Как сообщает Report, информацию подтвердил и министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Десятилетиями продажа на армянских рынках продукции под турецкими или азербайджанскими брендами считалась нормой. Если мы потребуем от Coca-Cola, Sandora и других компаний убрать с товаров, продаваемых в Армению, марку, которая указывает на то, что они произведены в Азербайджане, то инфляция в нашей стране достигнет 10 процентов”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan bazarında Azərbaycan istehsalı olan içkilər satılır

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