На армянском рынке продаются напитки азербайджанского производства

В социальной сети появились фотографии производимых в Азербайджане соков, безалкогольных напитков и другой продукции на армянском рынке.

В социальной сети появились фотографии производимых в Азербайджане соков, безалкогольных напитков и другой продукции на армянском рынке.

Как сообщает Report, информацию подтвердил и министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Десятилетиями продажа на армянских рынках продукции под турецкими или азербайджанскими брендами считалась нормой. Если мы потребуем от Coca-Cola, Sandora и других компаний убрать с товаров, продаваемых в Армению, марку, которая указывает на то, что они произведены в Азербайджане, то инфляция в нашей стране достигнет 10 процентов”, - сказал он.