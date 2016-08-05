На арест Фетхуллаха Гюлена выдан второй ордер

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Прокуратура Измира выдала ордер на арест турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке госпереворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

По данным телеканала, Гюлен обвиняется в том, что возглавил террористическую организацию, покушался на жизнь президента, осуществил попытку насильственного свержения правительства и причастен к умышленному убийству 240 человек.

4 августа стамбульский суд принял решение о заочном аресте Гюлена по обвинению в организации попытки путча в Турции.