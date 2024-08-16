На Ангаре перевернулась лодка с людьми, погиб один человек

Один человек погиб, еще одного ищут после опрокидывания моторной лодки на реке Ангаре в Богучанском районе Красноярского края. Три человека спаслись.

Один человек погиб, еще одного ищут после опрокидывания моторной лодки на реке Ангаре в Богучанском районе Красноярского края. Три человека спаслись.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Лодка с четырьмя пассажирами и судовладельцем опрокинулась на Ангаре в Красноярском крае. Один человек погиб, второго ищут. <…> Остальные выплыли, в том числе судовладелец", - сказали в правоохранительных органах.

По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня утром на реке Ангаре вблизи поселка Шиверский Красноярского края опрокинулась лодка "Крым" с четырьмя пассажирами и судоводителем на борту. "Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота", - пояснили в ведомстве.