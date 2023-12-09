На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Telegram регионального МЧС.
"Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач–Беляши... В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на поиски выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтеры.