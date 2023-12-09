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На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге.
В регионе
9 декабря 2023 г. 10:02
На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Telegram регионального МЧС.

"Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач–Беляши... В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на поиски выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтеры.

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