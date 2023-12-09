На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге.

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Telegram регионального МЧС.

"Восьмого декабря на пяти автомобилях УАЗ местные жители выдвинулись из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач–Беляши... В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на поиски выдвинулись спасатели, сотрудники пограничного управления и волонтеры.