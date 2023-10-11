О нас

На Алтае обнаружили неизвестные наскальные тюркские изображения

На Алтае обнаружили неизвестные наскальные тюркские изображения Наскальные изображения в районе реки Талдуры в Кош-Агачском районе Республики Алтай, предположительно нанесенные в период с X до XIX веков, обнаружили российские и казахстанские археологи.
В регионе
11 октября 2023 г. 08:48
На Алтае обнаружили неизвестные наскальные тюркские изображения

Наскальные изображения в районе реки Талдуры в Кош-Агачском районе Республики Алтай, предположительно нанесенные в период с X до XIX веков, обнаружили российские и казахстанские археологи.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-образовательного центра "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).

"Нам удалось разглядеть тюркскую личину на поверхности скалы и изображение всадника на одной из стел. Это новые материалы, которые требуют более детального изучения", - цитирует пресс-служба директора музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослава Фролова.

Как сообщил Фролов ТАСС, петроглифы датировать достаточно сложно, однако находка может быть отнесена к эпохам в период от средневековья до этнографического, нового времени. "Они [петроглифы] могли быть нанесены начиная с X века до XIX века. В большинстве случаев они могут быть и этнографического времени. Но они тоже как ценный источник, несмотря на то, что достаточно поздно датируются", - рассказал он.

По словам ученых, проведенные работы дадут большой толчок к дальнейшим исследованиям погребальных и поминальных комплексов тюркского времени.

В данный момент археологи проводят анализ найденных материалов. Результаты работы они планируют представить на III Международном алтаистическом форуме "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", который пройдет в Алтайском государственном университете 18-20 октября 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эрдоган и Гутерриш обсудили палестино-израильский конфликт
Эрдоган и Гутерриш обсудили палестино-израильский конфликт
11 октября 2023 г. 00:04
Пашинян заявил об отсутствии напряженности на армяно-азербайджанской границе
Пашинян заявил об отсутствии напряженности на армяно-азербайджанской границе
10 октября 2023 г. 23:50
Главы МИД России и Ирана обсудили формат сотрудничества 3+3
Главы МИД России и Ирана обсудили формат сотрудничества "3+3"
10 октября 2023 г. 23:02
Эрдоган обсудил с Путиным палестино-израильский конфликт
Эрдоган обсудил с Путиным палестино-израильский конфликт
10 октября 2023 г. 22:42
Эрдоган заявил о серьезных опасениях из-за риска разрастания палестино-израильского конфликта
Эрдоган заявил о серьезных опасениях из-за риска разрастания палестино-израильского конфликта
10 октября 2023 г. 21:55
Эрдоган: Вовлечение в конфликт авианосца США приведет к многочисленным жертвам в Газе
Эрдоган: Вовлечение в конфликт авианосца США приведет к многочисленным жертвам в Газе
10 октября 2023 г. 21:55
Грузия и ОАЭ подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве
Грузия и ОАЭ подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве
10 октября 2023 г. 20:31
Эрдоган заявил о продолжении работы по восстановлению зерновой сделки
Эрдоган заявил о продолжении работы по восстановлению зерновой сделки
10 октября 2023 г. 20:11
Пашинян: Если миротворцы РФ уйдут из Карабаха, они не должны перебраться в Армению
Пашинян: Если миротворцы РФ уйдут из Карабаха, они не должны перебраться в Армению
10 октября 2023 г. 19:30
Пашинян заявил о готовности Армении провести встречи в формате 3+3
Пашинян заявил о готовности Армении провести встречи в формате "3+3"
10 октября 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi