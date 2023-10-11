На Алтае обнаружили неизвестные наскальные тюркские изображения

Наскальные изображения в районе реки Талдуры в Кош-Агачском районе Республики Алтай, предположительно нанесенные в период с X до XIX веков, обнаружили российские и казахстанские археологи.

Наскальные изображения в районе реки Талдуры в Кош-Агачском районе Республики Алтай, предположительно нанесенные в период с X до XIX веков, обнаружили российские и казахстанские археологи.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-образовательного центра "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).

"Нам удалось разглядеть тюркскую личину на поверхности скалы и изображение всадника на одной из стел. Это новые материалы, которые требуют более детального изучения", - цитирует пресс-служба директора музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослава Фролова.

Как сообщил Фролов ТАСС, петроглифы датировать достаточно сложно, однако находка может быть отнесена к эпохам в период от средневековья до этнографического, нового времени. "Они [петроглифы] могли быть нанесены начиная с X века до XIX века. В большинстве случаев они могут быть и этнографического времени. Но они тоже как ценный источник, несмотря на то, что достаточно поздно датируются", - рассказал он.

По словам ученых, проведенные работы дадут большой толчок к дальнейшим исследованиям погребальных и поминальных комплексов тюркского времени.

В данный момент археологи проводят анализ найденных материалов. Результаты работы они планируют представить на III Международном алтаистическом форуме "Единство славянских и тюркских народов в истории и современности", который пройдет в Алтайском государственном университете 18-20 октября 2023 года.