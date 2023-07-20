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На Алтае четверо пострадали из-за взрыва портативных газовых баллонов на пляже

На Алтае четверо пострадали из-за взрыва портативных газовых баллонов на пляже На Алтае четверо пострадали в результате взрыва портативных газовых баллонов.
В регионе
20 июля 2023 г. 10:20
На Алтае четверо пострадали из-за взрыва портативных газовых баллонов на пляже

На Алтае четверо пострадали в результате взрыва портативных газовых баллонов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что инцидент, вследствие которого пострадали двое взрослых и двое детей, произошел днем 19 июля на пляже города Яровое. Три газовых горелок взорвались из-за перегрева на солнце.

В региональном управлении Минздрава сообщили о том, что сейчас трое из пострадавших проходят лечение в отделении анестезиологии-реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

По последним данным, у потерпевших обожжено от 20 до 40% тела. Также стало известно, что взорвавшиеся газовые баллоны находились на причале, где туристы занимались приготовлением пищи.

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Версия на английском языке Four suffer as portable gas cylinders explode in Altai

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