На Алтае четверо пострадали из-за взрыва портативных газовых баллонов на пляже

На Алтае четверо пострадали в результате взрыва портативных газовых баллонов.

На Алтае четверо пострадали в результате взрыва портативных газовых баллонов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что инцидент, вследствие которого пострадали двое взрослых и двое детей, произошел днем 19 июля на пляже города Яровое. Три газовых горелок взорвались из-за перегрева на солнце.

В региональном управлении Минздрава сообщили о том, что сейчас трое из пострадавших проходят лечение в отделении анестезиологии-реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое.

По последним данным, у потерпевших обожжено от 20 до 40% тела. Также стало известно, что взорвавшиеся газовые баллоны находились на причале, где туристы занимались приготовлением пищи.