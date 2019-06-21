На акциях протеста в Грузии пострадали 240 человек, двоим из них удалили глаза

На акциях протеста в Тбилиси пострадали 240 человек, из них 102 пациента остаются в клиниках.

Как передает Report со ссылкой на 1tv, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бохуа в клинике Ингороква, где навестил пострадавших на акции пациентов.

По его информации, состояние одного из пострадавших остается тяжелым, двоим же проводится операция.

«Конкретно в это учреждение поступило 46 пациентов, 35 выписаны, 11 пациентов остаются. Мы имеем дело с травмами разного типа.

Кроме того, двум пострадавшим на акции перед зданием парламента в Тбилиси пришлось удалить глаза.