На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек

Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 13 человек", - сказал собеседник агентства.

С утра четверга протестующие перекрывают улицы армянской столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе. Акции проходят как в центре Еревана, так и на окраинах.

09.35

Представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц Еревана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, протестующие призывают граждан присоединиться к их борьбе. Информации о задержанных пока нет.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.