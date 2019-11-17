На акции протеста в Тбилиси присутствовали 5,5 тысяч человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Около 5,5 тысячи человек присутствовали на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

По словам В.Сирадзе, несмотря на отдельные моменты напряженности, в целом акция прошла относительно мирно.

*** 19:20

Лидеры оппозиционных партий повесили замки на ворота парламента Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, оппозиционеры повесили замки на все ворота парламента Грузии и разбили там палаточный лагерь.

Они заявили, что ни один депутат не будет допущен в законодательный орган.

Комментируя блокирование парламента, вице-спикер Гия Вольский заявил, что это противоречит закону и интересам государства. Он назвал требования оппозиции неконституционными.