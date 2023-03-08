О нас

На акции протеста в Тбилиси были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси были задержаны 66 человек На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержали 66 человек.
В регионе
8 марта 2023 г. 11:39
На акции протеста в Тбилиси были задержаны 66 человек

На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержали 66 человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок",- говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в ходе беспорядков пострадали 50 сотрудников полиции. Некоторые из них по-прежнему находятся в медучреждениях. МВД возбудило уголовное дело по статьям за нападение на полицейских и сотрудников пенитенциарной системы, а также за повреждение имущества.

Поздним вечером 7 марта у здания грузинского парламента начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Принятие закона поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Законопроект приняли в первом чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian police detain 66 people over 'Foreign Agents' law protest
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandakı aksiyalarda 66 nəfər saxlanılıb, 50-yə yaxın polis əməkdaşı xəsarət alıb

Другие новости из категории

Южная Корея поможет Турции в создании убежищ после землетрясений
Южная Корея поможет Турции в создании убежищ после землетрясений
8 марта 2023 г. 12:03
Грузинская оппозиция готовит сегодня новую акцию протеста после разгона ночной
Грузинская оппозиция готовит сегодня новую акцию протеста после разгона ночной
8 марта 2023 г. 10:18
Вторую очередь нового города под Ашхабадом планируют построить к 2026 году
Вторую очередь нового города под Ашхабадом планируют построить к 2026 году
8 марта 2023 г. 09:49
Серж Саргсян: армянская армия скатилась в пропасть
Серж Саргсян: армянская армия скатилась в пропасть
8 марта 2023 г. 09:00
Силы МВД заняли территорию перед парламентом Грузии
Силы МВД заняли территорию перед парламентом Грузии
8 марта 2023 г. 06:50
Спецназ избил оппозиционного лидера Зуру Джапаридзе в Тбилиси
Спецназ избил оппозиционного лидера Зуру Джапаридзе в Тбилиси
8 марта 2023 г. 03:20
Митингующие в Тбилиси прорвали полицейскую баррикаду у парламента
Митингующие в Тбилиси прорвали полицейскую баррикаду у парламента
8 марта 2023 г. 01:06
Президент Грузии поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах
Президент Грузии поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах
8 марта 2023 г. 00:09
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан
7 марта 2023 г. 17:36
Гутерриш посетит Киев для обсуждения зерновой сделки
Гутерриш посетит Киев для обсуждения зерновой сделки
7 марта 2023 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi