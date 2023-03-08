На акции протеста в Тбилиси были задержаны 66 человек

На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержали 66 человек.

На акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции задержали 66 человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок",- говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в ходе беспорядков пострадали 50 сотрудников полиции. Некоторые из них по-прежнему находятся в медучреждениях. МВД возбудило уголовное дело по статьям за нападение на полицейских и сотрудников пенитенциарной системы, а также за повреждение имущества.

Поздним вечером 7 марта у здания грузинского парламента начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Принятие закона поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Законопроект приняли в первом чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето.