На акции протеста в Иране погибли 2, ранены 27 человек

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В результате акций протеста, прошедших в иранском городе Махабад (ранее Савуджбулаг, Союгбулаг) западной азербайджанской провинции в связи со смертью 23-летней Фериназ Хошравани, погибли 2, ранены 27 человек.

Как сообщает Report, информацию распространили иранские СМИ.

В сообщении говорится, что в результате противостояния между полицейскими и участниками акции погибли два, ранены 27 человек. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Согласно информации, приказ о применении силы на акции поступил от президента Ирана Хасана Рухани. Из-за роста числа протестующих, он приказал силовым структурам отступить.

Напомним, что один из работников отеля "Tarai" иранского города Махабад пытался изнасиловать 23-летнюю служащую Фериназ Хошравани. Один из чиновников пообещал владельцу отеля предоставить заведению 5 звезд взамен на молчание. По информации, избежавшая изнасилования молодая женщина бросилась с 4-го этажа отеля. От полученных травм она скончалась.

Факт был подтвержден и городским мэром Джафаром Катани. Подозреваемый задержан.