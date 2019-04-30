На АЭС в Украине произошел пожар

В Украине произошел пожар на Ровенской АЭС, что привело к отключению третьего энергоблока станции. Как сообщает Report, об этом "Украинской правде" сообщил глава управления информации и связей с общественностью предприятия Петр Кратик.

ЧП произошло накануне в 21:04 по местному времени. Причиной стало повреждение трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием. Огонь удалось ликвидировать в течение часа.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль", — сообщил Кратик, отметив, что радиационный фон остается в норме.

Сейчас специалисты выясняют, что произошло с трансформатором. В работе остаются первый и четвертый энергоблоки.